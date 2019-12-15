مصر تتفوق على تركيا فى قائمة أقوى 10 أسلحة جوية حول العالم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتلت مصر المرتبة التاسعة، ضمن قائمة الدول العشر الأوائل حول العالم فى السلاح الجوى، بـ 1,100 طائرة ومروحية، ليسبق نظيره التركى الذى جاء فى المرتبة العاشرة بـ 1,067طائرة ومروحية.
فيما جاء سلاح الجو الأمريكى فى المرتبة الأولى، لامتلاكه حوالى 13,266 طائرة ومروحية، بنسبة تزيد عن 25 % من تعداد الطائرات والمروحيات حول العالم، فيما جاء نظيره الروسى فى المرتبة الثانية، بـ 4,163 طائرة ومروحية فقط، بنسبة 8%، وذلك حتى شهر ديسمبر الجارى.
ونقلت وكالة سبوتنك الروسية ، أن سلاح الجو الصينى، فقد جاء فى المرتبة الثالثة بـ 3,210 طائرة ومروحية، بنسبة 6 % حول العالم، فيما جاء نظيره الهندي في المرتبة الرابعة بعدد 2,082 طائرة ومروحية، لتأتي كوريا الجنوبية فى المرتبة الخامسة بـ 1,625 طائرة ومروحية.
كما أن سلاح الجو السعودى، تفوق على الجيش الإسرائيلى، واحتل المرتبة الـ12 حول العالم بـ 848 طائرة ومروحية، فيما جاء السلاح الإسرائيلى فى المرتبة الـ18، بامتلاك 595 طائرة ومروحية.
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