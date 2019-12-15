شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار الساعة 1 ظهرا .. السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الموقع الالكترونى لليوم السابع على مدار الساعات الماضية عددا من الاخبار الهامة فى مقدمتها

وفيما يلى عرض لأهم الاخبار:

السيسى بمنتدى شباب العالم: لابد من موقف حازم تجاه الدول الداعمة للإرهاب

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إنه تحدث من قبل عن أوضاع سوريا وليبيا والعراق قبل 6 سنوات، وأكدت أن أوروبا ستضرر كثيرا من العناصر التى ستعود بعد انتهاء مهماتها فى سوريا، مضيفا: "دلوقتى بنشوف الكلام ده فى أوروبا وعندهم مشكلة بين قوانينها ومبادئها من ناحية ومصالحها من ناحية أخرى، حيث أن قوانينها ومبادئها أنها تستقبل العائدين من سوريا، وعلى العكس مصالحهم تمنع استقبال هؤلاء العناصر".

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدأت منذ قليل جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمقر منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

السيسى عن صراع الدول الكبرى: "عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العُشب"

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن هناك فرقًا كبيرا بين القيم والمثل فى تناول الموضوعات وبين المصالح وأدبيات السياسة الدولية، مضيفا: " الكلام عن القيم الإنسانية كلام كتير قوى، ولكن عندما تُستعدى المصالح نغير كلامنا أو على الأقل ميبقاش احنا بتغير وبنتجاوز".

شاهد فى دقيقة.. كل ما تريد معرفته عن انتخابات نادى القضاة

انتخابات نادى القضاة حدث هام يشهده الوسط القضائى كل ثلاثة أعوام، نظرا لما يمثله النادى من رمز وقيمة للقضاة، حيث يعد مجلس إدارته هو الممثل المنتخب المعبر عنهم وعن احتياجاتهم، وهو موحد كلمتهم والقائم على شئونهم ، والمتحدث بلسانهم.

مدبولى يلتقى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى على هامش منتدى الشباب

التقى الدكتور مصطفى مدبولى ، رئيس الوزراء، على هامش منتدى شباب العالم، ديفيد بيزلى المدير التنفيذى لبرنامج الغذاء العالمى، لبحث عدد من الملفات للتعاون المشترك.

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«محمد حطب» من محاربة السرطان لإلهام شباب العالم على منصة المنتدى

قبل سنوات عدة، وفي التاسعة من عمره أصيب محمد حطب بمرض السرطان، ظل فى محاربته ما يقرب من 6 سنوات إلى أن نجح فى القضاء عليه وأصبح مصدر إلهام لشباب العالم أجمع، حيث من المقرر أن يكون من بين الشباب المتحدثين ليعرضوا قصصهم غدًا الاثنين.

رئيس البرلمان يلتقى نظيره الليبى على هامش منتدى شباب العالم ..فيديو

التقى رئيس البرلمان الدكتور على عبد العال مع نظيره الليبى عقيلة صالح، على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ.

الرئيس السيسى بمنتدى الشباب: منظمة الأمم المتحدة تحتاج لتطوير آليات عملها

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن منظمة الأمم المتحدة أنشئت منذ أكثر من 70 عاما فى ظل ظروف عالمية بعد الحرب العالمية الأولى والثانية، وتحرك البشرية من أجل إيجاد مؤسسة بهذه القدرة لمواجهة السلام فى العالم.

بدء جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمنتدى شباب العالم

بدأت منذ قليل جلسة "الأمن والغذاء فى إفريقيا" بمقر منتدى شباب العالم بنسخته الثالثة، المنعقدة بمدينة شرم الشيخ.

مديرة برنامج الإرهاب بجنيف: داعش أغنى جماعة إرهابية بأرباح 2 مليار دولار

قالت كريستينا شون يانج، مديرة برنامج الإرهاب والجريمة والمنظمة فى مركز جنيف، إن الإرهاب القديم والجديد والجريمة المنظمة تغيرت بشكل كبير منذ منتصف التسعينيات فإن الجماعات الإرهابية اختلفت كثيرا الأن نرى مزيج، مثلا جماعات الجريمة المنظمة بدأوا باستخدام قطع الرأس، ويستخدمون تكتيكات إرهابية مشابهة للإرهاب التقليدى، كما أنه ازدادت قوتهم بنمو النشاط الإجرامى كما ترون داعش.

وزير القوى العاملة: المشروعات القومية خفضت معدل البطالة لـ7.8%

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بالشباب باعتباره عماد المستقبل، وأنها تبذل جهودًا مكثفة لخلق فرص عمل حقيقية لهم من خلال المشروعات القومية الكبرى، لزيادة معدلات التشغيل بما ينعكس على الإنتاج وتحقيق التنمية المستدامة.