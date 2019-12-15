شكرا لقرائتكم خبر عن التعليم العالى: 34 جامعة ومعهد ومركز بحثى الأبرز فى حصاد عمل الوزارة خلال 2019 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، إن عام 2019 شهد تطورًا فى مجال تنفيذ المشروعات القومية الكبرى بالتعاون مع المؤسسات والجهات المعنية بالدولة، وذلك تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، وخطة التنمية المستدامة للدولة رؤية مصر 2030.
وذكر بيان للوزارة اليوم الأحد، أن الوزارة تنفذ حالياً 34 مشروعاً بواقع 8 جامعات أهلية دولية و4 جامعات حكومية جديدة ، و3 معاهد ومراكز بحثية ، و8 أفرع للجامعات الدولية بالإضافة إلى 7 مجمعات تكنولوجية، وبيت مصر بباريس للتمثيل الثقافي، فضلا عن مشروعات جارية بالجامعات وأخرى بالمراكز البحثية المتعددة.
كانت هذه تفاصيل خبر التعليم العالى: 34 جامعة ومعهد ومركز بحثى الأبرز فى حصاد عمل الوزارة خلال 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.