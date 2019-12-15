شكرا لقرائتكم خبر عن تكليف رضا حجازى بمنصب مساعد وزير التعليم للتعليم العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى تكليف الدكتور رضا حجازى بمنصب مساعد الوزير لقطاع التعليم العام عقب بلوغ حجازى السن القانونية وتركه منصب رئيس قطاع التعليم العام. وشغل الدكتور رضا حجازى عدة مناصب قيادية بدأت بمدير لمركز تعليم الكبار بسرس الليان، ونائب لرئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، ونائب لمدير الأكاديمية المهنية للمعلمين، ثم رئيس لقطاع التعليم العام منذ عام 2015 وحتى الآن، وتولى منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لمدة 3 سنوات.

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