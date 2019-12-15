شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. وزير القوى العاملة ومحافظ البحيرة يفتتحان ملتقى تشغيل يوفر 8500 فرصة عمل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح وزير القوى العاملة محمد سعفان، فى إطار جولاته الميدانية للمحافظات، واللواء هشام آمنة محافظ البحيرة فعاليات ملتقى تشغيل الشباب، الذى نظمته مديرية القوى العاملة بالمحافظة، بقاعة المؤتمرات " مجمع مبارك" بمدينة دمنهور، فى إطار مبادرة "حياة كريمة" التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتوفير فرص عمل لائقة للشباب للقرى الأكثر احتياجا، بحضور إبراهيم الخطيب وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وقال الوزير، إن الملتقى يوفر 8500 فرصة عمل للذكور والإناث مقدمة من 73 شركة ومصانع برواتب مجزية، وفقا للمهن والتخصصات والخبرات المطلوبة فى الوظائف المختلفة، وذلك بمختلف المؤهلات العليا، وفوق المتوسطة، والمتوسطة، وبدون، والمهن الفنية من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، وتشمل فرص عمل لذوى الاحتياجات الخاصة تتناسب مع احتياجاتهم وطبيعة الإعاقة.

وقام الوزير والمحافظ بجولة تفقدية على جميع الشركات المتواجدة بالملتقى للاطمئنان على مستويات الأجور التى تضمن "حياة كريمة" ولائقة للشباب، وعدم النزول عن الحد الأدنى للأجور، والتأكد من توفر تأمين صحى واجتماعى، وتعريفهم بكافة حقوقهم التى كفلها لهم القانون فى العمل.

وأكد وزير القوى العاملة أن ملتقيات التوظيف التى تنظمها الوزارة من خلال مديرياتها فى 27 محافظة تنقل الشباب إلى "حياةٍ كريمة ولائقة"، وذلك بالبدء الحقيقى فى العمل، كى تتكون عندهم الخبرة المطلوبة والتى لن تتأتى إلا بالاحتكاك المجتمعى، وتجعلهم مؤهلين للوصول إلى ما يطمحون إليه، بما يتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم وخبراتهم التى اكتسبوها باقتحام سوق العمل وللمساهمة فى الحد من مشكلة البطالة التى أسهمت المشروعات القومية العملاقة التى تقيمها الدولة المصرية فى وصول معدلها إلى 7.8% خلال الربع الثالث "يوليو – سبتمبر" 2019، من إجمالى قـوة العمـل بعد أن كانت 13.2% خلال الربع الأول من "يناير – مارس" 2013.