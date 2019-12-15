بـ 2 كيلو إستروكس وفودو.. ضبط 6 تجار مخدرات خلال حملة أمنية بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن القاهرة توجيه ضرباتها ضد مروجي المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية.

تمكن المقدم محمد السيسي، رئيس مباحث النهضة، والرواد إسلام عبد الباقي وحسام مدبولي ومحمود عماد، ضباط مباحث القسم، من ضبط عاطلين حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة السلام ثان وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1 كيلو جرام، كيس بداخله مادة البودر التي تستخدم في تصنيع مخدر الأستروكس، ميزان حساس، زجاجة من مادة الأسيتون، مبلغ مالي، 2 هاتف محمول.

كما تمكن المقدم أيمن طنطاوي، رئيس مباحث الشرابية، والرائدان حسام أيمن وعلي سلطان ضباط مباحث القسم، من ضبط إحدى السيدات حال تواجدها بدائرة القسم وبحوزتها كمية من مخدر الفودو وزنت 1,560 كيلو جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

كما تمكن الرائد عمر الداوودي، معاون مباحث الشرابية، من ضبط عاطلين حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة الشرابية وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

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كما تمكن المقدم كريم البحيري، رئيس مباحث المطرية، والرواد أيمن فؤاد ومحمود الحسيني وشريف عادل، ضباط مباحث القسم، من ضبط مسجل شقي خطر حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من مخدر الهيروين وزنت 125 جرام، مبلغ مالي، هاتف محمول.

وبمواجهة المتهمين أمام اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، واللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار.

تم تحرير المحاضر اللازمة، وأمر اللواء أحمد فاروق القرن، حكمدار العاصمة، بإحالة المتهمين إلى النيابة العامة.