أمن المنافذ يضبط 37 قضية تهريب متنوعة خلال 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بوزرة الداخلية، حملة أمنية، لضبط جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ.

وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية عن ضبط 6 قضايا تهريب أبرزها "ملابس أجنبية الصنع، سجائر، هواتف محمول، بندقية ضغط هواء) بلغت إجمالي القيمة والتعويض تجاوزت مائتان ألف جنيه.

وضُبط في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد قضية تهريب مبالغ مالية بالجنيه المصري بإجمالي مبالغ مضبوطة 29 ألف جنيه، وفي مجال الأمن العام تم ضبط 31 قضية (مزاولة مهنة بدون تصريح، محاولة صعود باخرة بدون تصريح، إنتهاء فترة التصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، مخالفات مسطح مائي، سلاح أبيض، مخالفات السائقين).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.