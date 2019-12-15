الجوازات تواصل تفعيل إجراءات التيسير على المواطنين

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:
واستقبلت أقسام الإدارة العامة لتصاريح العمل المختلفة، عدداً من المواطنين، من الحالات المرضية والإنسانية وغيرها بمقرات الأقسام وخارجها، لتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم في استخراج التصاريح الخاصة بهم.
كما استقبلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية عدداً من المواطنين بكافة فروعها الجغرافية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتقديم خدمات استخراج جوازات السفر في سهولة ويسر خاصة لكبار السن وذوي القدرات الخاصة.
وأكدت الوزارة على استمرار اتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين حال ترددهم على كافة المواقع الشرطية.
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