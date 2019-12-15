في 72ساعة.. ضبط "مروجي الكيف" خلال حملة أمنية بمحيط الأكشاك والمقاهي(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تواصل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، توجيه العديد من الحملات الأمنية المُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية لاستهداف (الأكشاك – الكافتيريات) وأماكن التجمعات الشبابية بكافة أنحاء الجمهورية، لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة، بكافة أنواعها، بهدف وقاية الشباب من خطر الإدمان.

وأسفرت نتائج جهود تلك الحملات عن ضبط (38) قضية "اتجار، وحيازة مواد مخدرة"، ضبط خلالها 46 متهمًا خلال 72 ساعة، ضبط خلالها كميات من المواد المخدرة على النحو التالي، ضبط12,500 كيلو جرام من مخدر الحشيش، و4,487 كيلو جرام من مخدر البانجو، و2,88 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

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كما تم ضبط 500 جرام من مخدر الإستروكس، و250 جرام من مخدر الأيس، و4447 قرص مخدر مختلف الأنواع.

وضبط بحوزة المتهمين 30,965 جنيه من حصيلة البيع، وبندقية خرطوش، 2 طلقة خرطوش، و43 هاتف محمول، و6 سيارات، و5 دراجات نارية، و7 سلاح أبيض، وميزان "تستخدم في أنشطتهم الإجرامية"، وتنفيذ 12حكم متنوع.

هذا وقد كان لتلك الحملة الأثر البالغ في تحقيق المردود الإيجابي لدى أولياء الأمور والمواطنين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى استمرار الحملات الأمنية.