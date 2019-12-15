محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد: بدأت محكمة جنح مدينة نصر، اليوم الأحد، نظر ثاني جلسات محاكمة زوجة اللاعب السابق شادي محمد وشقيقها و3 آخرين في واقعة سرقة شقته. وتغيبت زوجة شادي محمد عن حضور الجلسة وباقي المتهمين، وحضر محامين الطرفين. Advertisements ونسبت النيابة للمتهمين سرقة مبالغ مالية من شقة اللاعب وإتلاف ممتلكات الخاصة. وتسلمت النيابة التحريات في وقت سابق أكدت صحة اقتحام زوجة شادي محمد لشقته أثناء سفره وسرقة أمواله ودروع وميداليات ونياشين خاصة به. كان قسم شرطة مدينة نصر تلقي بلاغا من اللاعب السابق شادي محمد يفيد باقتحام شقته وسرقتها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تغيب زوجة شادي محمد عن محاكمتها بتهمة سرقة شقته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.