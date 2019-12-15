القبض على عاطل لسرقته أجهزة كمبيوتر من داخل شركة بالنزهة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة في ضبط مرتكب واقعة سرقة أجهزة كمبيوتر من داخل إحدى الشركات بالنزهة.

تلقى قسم شرطة النزهة بلاغا من مالك شركة أنظمة روبورتية كائنة بدائرة القسم باكتشافه سرقة 5 أجهزة كمبيوتر "لاب توب"، و20 شاحن للأجهزة، كاميرا) من داخل الشركة ملكه ومن خلال إجراء التحريات وجمع المعلومات وتفريغ كاميرات المراقبة بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، سبق اتهامه في قضية "سرقة متنوعة").

عقب تقنين تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "التسلق"، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (تاجر، مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول).

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم.