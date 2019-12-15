كاميرات المراقبة توقع المتهم بسرقة شقة بالبساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مسكن بالبساتين.

تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من موظف ومقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية من داخل غرفة النوم الخاصة به، ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم "مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "سرقة مسكن".

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عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة" وبحوزته (عتله حديدية).

بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (صاحب محل مصوغات كائن بمنطقة الملك الصالح بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ومقيم بذات العنوان، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "سرقة مسكن".

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم.