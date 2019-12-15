محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بارتكاب واقعة سرقة مسكن بالبساتين.
تلقى قسم شرطة البساتين بلاغا من موظف ومقيم بدائرة القسم باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة مشغولات ذهبية من داخل غرفة النوم الخاصة به، ومن خلال تكثيف الجهود وإجراء التحريات وفحص الكاميرات بمحل الواقعة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرهم "مخدرات" ومطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "سرقة مسكن".
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال استقلاله سيارة "مستأجرة" وبحوزته (عتله حديدية).
بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام الأداة المضبوطة بحوزته، وتم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها لدى عميله (صاحب محل مصوغات كائن بمنطقة الملك الصالح بدائرة قسم شرطة مصر القديمة ومقيم بذات العنوان، مطلوب ضبطه وإحضاره في قضية "سرقة مسكن".
وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أمر باتخاذ الإجراءات القانونية مع المتهم.
كانت هذه تفاصيل خبر كاميرات المراقبة توقع المتهم بسرقة شقة بالبساتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.