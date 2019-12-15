في يوم واحد.. تنفيذ 52 ألف حكم قضائي وضبط 24 قطعة سلاح ناري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -علاء عمران: واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية. وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط" 24 قطعة سلاح ناري، 127 قضية مخدرات وتنفيذ 52812 حكما قضائيا متنوعا". جرى تحرير المحاضر اللازمة وتولت النيابة التحقيق.

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