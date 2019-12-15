مجانا.. توزيع كتيب عن أزمة سد النهضة خلال منتدى شباب العالم (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

وزع المركز المصري للفكر والدراسات الإستراتيجية، كتيب باللغة الإنجليزية- مجانا - عن أزمة سد النهضة الإثيوبي يحتوي على الأبعاد والتداعيات ومسارات المستقبل، على هامش منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ.

يضم الإصدار الذي أعده الدكتور أحمد أمل والدكتور خالد حنفي، 8 فصول ومقدمة في عدد 33 صفحة.

ويتحدث الفصل الأول، عن علاقة مصر وإثيوبيا بين الإيمان بها والعناد، بينما يتحدث الفصل الثاني عن خلاف الرؤى في ملف سد النهضة، فيما يتحدث الفصل الثالث عن الخلاف حول ملف نهر النيل بشكل عام.

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وتحتوي المطبوعة على العديد من الصور التي تشرح كل حلقات التفاوض التي تمت حول الملف، وكذلك عدد من الخرائط والرسومات التي توضح كافة التفاصيل حول الملف.

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر الجاري، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.​