خبير علاقات دولية: ثورة يناير أظهرت أن التحول الداخلي هو السبيل الأمثل للمضي نحو المستقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال الدكتور عادل العدوي، أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، إن وجود قوى عظمى متنافسة يؤثر في المنطقة التي نعيش بها خاصة المنافسة الاستراتيجية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف العدوي، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: تنافس أمريكا مع الصين هو محرك أساسي سيؤثر في منطقتنا لـ25 عامًا قادمة، الصين غير متواجدة بشكل قوي في الشرق الأوسط أمنيًا وعسكريًا إلا أن المصالح التجارية والاقتصادية تتنامى والمسرح الاستراتيجي في المنطقة ممهد للصين".

وأوضح أستاذ مساعد العلاقات الدولية بجامعة القاهرة، أن إيران دولة أساسية في مبادرة الطريق مع الصين، والولايات المتحدة بدأت التوجه نحو إيران للدخول في التنافسية مع الصين، ومع الوقت سيزداد التنافس ويجب أن نكون في غاية الحرص ومصر من شأنها لعب دور محوري لحماية البلدان الوطنية من التدخلات الخارجية.

وتابع: "شاهدنا تدخلات شديدة في المنطقة من قوى عظمى منها ليبيا لدينا تدخلات أجنبية عسكرية، وتدخل الناتو في 2011 كان مدمرًا بالنسبة إلى ليبيا والتدخلات العسكرية والحروب بالوكالة التي دمرت سوريا، والوضع في اليمن عبر التدخل الأجنبي الدبلوماسي، النموذج الوحيد الذي أثبت نجاحه هو النموذج المصري".

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وأشار إلى أن ثورة يناير 2011 أظهرت أن التحول الداخلي المحلي هو السبيل الأمثل للمضي نحو المستقبل، ورغم محاولات التدخل الخارجية إلا أن الجيش المصري نجح في حماية مصالح الشعب وتطبيق الرؤية المصرية داخل مصر، رغم التحديات والصعاب إلا أن هذا النموذج منح الفرصة والوقت للنجاح ويجب على المجتمع الدولي مساعدة مصر لحمايتها وحماية البلدان الأخرى، موضحًا: "مصر تساعد البلدان الأخرى ويمنحون الدول المجاورة القوة والقدرة على بسط السيادة الوطنية".

وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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