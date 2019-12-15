أمين "البحوث الإسلامية": وثيقة الأخوة الإنسانية ساهمت في نشر الفهم الصحيح للأديان ‏

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

شارك الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، في منتدى تكريم الأديان من ‏منظور وثيقة الأخوة الإنسانية بمدينة تورينو الإيطالية، نيابة عن ‏فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر‎.‎

وقال عياد، إننا بحاجة إلى مثل هذا الملتقى الذي يعرض لمكانة ‏الأديان ضمن وثيقة الأخوة الإنسانية، لأنها تتعلق بالأديان وقدسيتها وموقفها خصوصًا ‏وأن الأديان تدور محاورها بشكل عام حول علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الإنسان بنفسه ‏وعلاقته ببني جنسه وعلاقته ببقية المخلوقات، وهو أمر لا شك أنه مهم؛ لأن هذه ‏العلاقات متى ضُبطت بضوابط دينية واقترنت بنتائج إيجابية في الدنيا والآخرة كان ذلك ‏أدعى للإقدام عليها والتمسك بها والعمل لأجلها‎.‎

وأضاف عيّاد أن الأهمية لا تتوقف عند هذا الحد بل تتجاوزه عندما تصدر هذه الوثيقة من ‏خلال رمزين من رموز الأديان في العالم: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ ‏الأزهر، وقداسة البابا فرانسيس، بابا الفاتيكان، ما يؤكد على أهمية هذه الوثيقة لأنها ‏تكشف عن نظرية الأديان للأمور بشكل صحيح وهو ما يدفع إلى احترامها وتقديرها حق ‏تقديرها‎.‎

وأشار إلى أن الدين في عرف العلماء والمتخصصين هو الشعور بواجباتنا نحو ‏الخالق، والشعور بواجباتنا نحو المخلوق، ونحو النفس، أو هو: وضع إلهي سائق لذوي ‏العقول السليمة يهدف إلى تحقيق خيري الدنيا والآخرة، وبالنظر إلى هذا المفهوم يتأكد ‏لدينا أهمية الدين ودوره للحياة، الأمر الذي يدفع إلى احترام قدسيته ومراعاة خصوصية ‏مصادره وطبيعة تعاليمه‎.‎

Advertisements

وأكد عيّاد أن وثيقة الأخوة الإنسانية جاءت ضمن لقاءات متعددة، حيث خرجت مشتملة ‏على جملة من البنود المهمة والتي عند مراعاتها تكون المحافظة على تقدير الأديان، وعند ‏الخروج عليها وازدرائها يكون التحقير والتطاول على كرامة الإنسان، حيث تُعد هذه ‏الوثيقة جزء من جهود الأزهر الشريف في تجديد الخطاب الديني‎.‎

‎ وأوضح أن الوثيقَة تقوم على تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي أدَّت ‏إلى الإرهاب والعنف وعدم الاندماج الإيجابي في بعض المجتمعات، حيث تعمل على ‏القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية، ونشر المحبة والمودة بين البشر، ونشر قيم ‏التسامح والسلام، والقضاء على العنف والتطرف، واعتماد الحوار والتفاهم، والسعي إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان‎.‎

وأكد على مدى إسهام "وثيقة الأخوة الإنسانية" في نشر الفهم الصحيح ‏للأديان ودعم أواصر السلام العالمي وتحقيق العيش المشترك والاندماج الحقيقي ‏والإيجابي بين مختلف الشعوبِ، والإسهام في حل الأزمات التي يعشيها العالم، وتحقيق ‏المساواة بين البشر جميعا.‏