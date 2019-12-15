اليوم.. افتتاح ملتقى تشغيل يوفر 8500 فرصة عمل بالبحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

استقبل اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة، محمد سعفان وزير القوى العاملة لتوقيع 36 اتفاقية عمل جماعية بمنح علاوة خاصة لـ 6556، وافتتاح ملتقى تشغيل يوفر 8500 فرصة عمل وفرتها 73 شركة قطاع خاص.

كما يقوم الوزير والمحافظ بتسليم 1077 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بـ 66 شركة، فضلا عن تسليم عددا من عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك بحضور إبراهيم الخطيب وكيل الوزارة مدير مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

ويوزع الوزير والمحافظ منتجات مركز التدريب المهني بحوش عيسى التابع لمديرية القوى العاملة بالمحافظة، من ملابس جاهزة ومفروشات على الأيتام والأرامل.