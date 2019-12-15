بعد جولة مفاجئة.. محافظ القاهرة: مستعدون لاستقبال الأمطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أجرى اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، جولة ميدانية بأحياء القاهرة المختلفة للتأكد من استعدادات الأحياء وشركة الصرف الصحي بالقاهرة وهيئة النظافة ونشر المعدات والعمال على كافة محاور القاهرة وأماكن تجمعات مياه الأمطار المعلومة لدى المحافظة استعدادًا لاستقبال الأمطار اليوم طبقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية.

وأكد محافظ القاهرة، خلال الجولة، استعداد المحافظة بكافة الوسائل المتاحة وتطهير وفتح بالوعات الأمطار والصرف الصحي وانتشار العمال والفنيين للتعامل الفوري مع أي تجمعات مياه أولًا بأول.