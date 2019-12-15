لمدة 3 أيام.. انطلاق اجتماعات اللجنة المتخصصة للدفاع والأمن الأفريقي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

انطلقت اليوم الأحد الاجتماعات التحضيرية لخبراء الاجتماع الـ12 للجنة الفنية المتخصصة للدفاع والسلامة والأمن الأفريقي، والتى تستضيفها مصر لأول مرة وتستمر حتى يوم الخميس المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة .

ووصل على مدار الأيام الماضية أعضاء مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى، والعديد من الخبراء فى مجال الدفاع والأمن والسلامة من مختلف الدول الأفريقية.

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وتستمر اجتماعات الخبراء على مدار 3 أيام وتتضمن العديد من الجلسات لمناقشة عدد من القضايا المتعلقة بالدفاع والأمن والسلامة بقارة أفريقيا، وتُشرف مفوضية السلم والأمن بالاتحاد الأفريقى على جدول أعمال الاجتماعات.

وتختتم اللجنة أعمالها بصياغة تقرير مفصل حول نتائج المناقشات بعد موافقة الدول الأعضاء، لعرضها على اجتماع رؤساء أركان الدول الأفريقية.

تأتى تلك الاجتماعات في إطار جهود القيادة السياسية لإحلال الأمن، السلام، والتنمية بقارة أفريقيا، خاصةً فى ظل رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي لعام 2019، كما تهدف الاجتماعات إلى تحقيق الاتحاد فى القرارات لإيقاف أى تهديدات أو عدائيات تواجه قارة أفريقيا.​