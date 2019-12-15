وزير التنمية المحلية يعلن إنشاء مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري بمحافظة دمياط

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أعلن وزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي اليوم الأحد، عن إنشاء مجزر متكامل ومنطقة تصنيع استثماري ومحطة تدوير ومحجر صحي وإنشاء محطة معالجة بمحافظة دمياط بتكلفة قدرها 100 مليون جنيه علي مساحة 48 ألف متر، لافتا إلى أن المشروع يتضمن مجزرًا ذا خدمات متعددة ومحطة تدوير مخلفات لإنتاج منتج نهائي للاستهلاك والاستثمار "كوكر"، مبينا أنه سيجري استغلال الامتداد لأعمال التطوير والتصنيع لمنتجات المجزر عن طريق مساهمة القطاع الخاص.

وأوضح شعراوي - خلال اجتماع بمقر الوزارة حضره كل من محافظ دمياط الدكتورة منال عوض ونائب وزير الزراعة الدكتورة مني محرز ورئيس الجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان المهندس محمود نصار، وعدد من قيادات الوزارة - أن الهدف الأساسي من المشروع هو خدمة وتنمية المجتمع المحلي وإنتاج اللحوم ومصنعاتها لتقليل الاستيراد وخلق فرص عمل، والحفاظ على صحة المواطن من خلال توفير اللحوم الحمراء ذات الجودة العالية بأسعار مخفضة طوال العام.. بالإضافة إلي إخلاء المنطقة السكانية من أي صناعات أو مشروعات من شأنها تلويث البيئة.

ولفت إلى أنه تم الاتفاق مع الجهاز المركزي للتعمير لتطوير ورفع كفاءة 147 مجزرا على مستوى جميع محافظات الجمهورية بتكلفة قدرها 1.6 مليار جنية على ثلاث مراحل المرحلة؛ الأولى تتضمن تطوير 47 مجزرا بتكلفة 545 مليون جنيه وتنتهي في يونيو 2020؛ لتوفير لحوم آمنة في جميع المحافظات بهدف الحفاظ على الصحة العامة وضمان وصول لحوم سليمة وصالحة للاستهلاك الآدمي للمواطنين.

كما تم خلال الاجتماع مناقشة آخر مستجدات عدد من الملفات المهمة التي تتعاون فيها وزارتا التنمية المحلية والزراعة والجهاز المركزي للتعمير؛ والتي تشمل إنشاء المجزر الآلي والمحجر الصحي، وتدوير المخلفات الحيوانية بمحافظة دمياط ومتابعة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة المجازر بالمحافظات.​