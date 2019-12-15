أخبار مصر | وكيل الأزهر يفتتح فعاليات المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يفتتح فعاليات المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، فعاليات المعرض الفني الأول للموهوبين والمبتكرين، بحضور لفيف من قيادات الأزهر الشريف، والشخصيات العامة بالإضافة إلى 32 من المعلمين والطلاب والمشرفين من كل منطقة أزهرية.

ويضم المعرض الذي افتتحه وكيل الأزهر لوحات فنية لأبرز الزعماء وعلماء الدين، وتصدرت المعروضات لوحة فنية للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والرئيس الراحل أنور السادات، والشيخ محمد متولي الشعراوي، والعالم المصري أحمد زويل ولاعب منتخب مصر محمد صلاح، والدكتور مجدي يعقوب، مسجد قبة الصخرة، ومشيخة الأزهر، وغيرها من المعاهد الأزهرية الأثرية.

وقال الشيخ علي خليل، إن المعرض الفني للموهوبين والمبتكرين هو الأول الذي يقيمه الأزهر الشريف بتوجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعمًا للطلاب الموهوبين وتحفيزهم على الابتكار والتميز في المجالات العلمية والفنية المختلفة.

وأضاف رئيس قطاع المعاهد الأزهرية أننا نعمل على دعم كل الطلاب في كل المجالات، لإعداد أجيال متميزة قادرة على فتح آفاق جديدة ورسم مستقبل هذا الوطن.