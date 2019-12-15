أخبار مصر | الأوقاف تعلن فتح باب الترشح للإمام المثالي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأوقاف تعلن فتح باب الترشح للإمام المثالي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



وأعلنت الوزارة في بيان لها، أنه سيتم منح الإمام المثالي شهادة تقدير ومكافأة قدرها خمسون ألف جنيه، كما سيتم منح مدير المديرية التي يفوز منها الإمام شهادة تقدير ومكافأة قدرها ثلاثة آلاف جنيه لحسن اختياره.

أعلنت وزارة الأوقاف عن فتح باب الترشيح للإمام المثالي على مستوى الجمهورية لعام 2019 بحيث ترشح كل مديرية (أ) أفضل إمامين بها علميًّا ومهنيًّا بخطاب رسمي مشفوع بمبررات الترشيح، وترشح كل مديرية (ب) إمامًا بذات الضوابط والطريقة، ويرشح رئيس القطاع الديني إمامين، ورئيس قطاع المديريات إمامين، ووكيل الوزارة لشئون الدعوة إماما، ووكيل الوزارة لشئون المساجد والقرآن الكريم إماما، بذات الضوابط والطريقة. وتجرى الامتحانات بين المرشحين تحريريًّا وشفويًّا، وستكون التصفية النهائية علنية بحضور ورئاسة معالي الوزير شخصيًّا.

ويشترط موافقة الإمام المرشح كتابة على الترشيح وإقراره بالالتزام بحضور الامتحانات وعدم التخلف عنها، على أن تصل الترشيحات إلى رئيس القطاع الديني مشفوعة بمبررات الترشيح في موعد أقصاه الخميس الموافق ١٩ ديسمبرويشترط أن يكون الإمام مسكنًا على مسجد وغير منتدب لأي عمل إداري بالوزارة أو المديرية أو الإدارة.

