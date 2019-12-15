أخبار مصر | بعد مشاركتها بمنتدى شباب العالم.. من هي "جيسيكا كوكس" أول قائدة طائرة بدون ذراعين

شاركت جيسيكا كوكس الفتاة الأمريكية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى شباب العالم 2019 وهي أول قائد طائرة بدون ذراعين في العالم.

أول طيار من غير ذراعين

واستعرضت الفتاة قصتها في الجلسة الافتتاحية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتبلغ كوكس من العمر 36 عامًا، وهي أول طيار من غير ذراعين بالعالم وحاصلة على الحزام الأسود من جمعية التايكوندو لتدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

كوكس من مواليد شهر فبراير لعام 1983 في ولاية أريزونا الأمريكية دون ذراعين نتيجة لإصابتها بعيب خلقي نادر، وتخرجت في جامعة أريزونا عام 2005، ومن قوتها بدأت التدريب لتكون أول قائدة طيران مستعينة بقدميها فقط.

وألقت جيسيكا كلمتها بحفل الافتتاح لمنتدى شباب العالم، حيث قالت: "كانت لدينا أحلام للتخلص من قيودنا التي تأتي بأشكال مختلفة ذهنية وبدنية وكان حلمي حينما كنت صغيرة يتحقق في ساحة اللعب".

وأضافت: كنت أحلم بتسلق الزلاجة والانزلاق، وأستخدم ذقني، كي أتسلق، وفي كل مرة كان من حولي يمنعونني خوفا من أن أسقط، وكان ذلك يشعرني بالإحباط.. أتخيل نفسي وأنا على الأرجوحة وأنا في ساحة اللعب، هذه الطريقة فكرت فيها حتى أصبحت أول طائرة بدون أذرع، قيل لي إن الشخص العادي يحصل على كم هائل من الطاقة السلبية قبل أن يبلغ 18 عاما".

يجب أن نتحول إلى طريقة تفكير دون قيود

وتابعت "يجب أن نتحول إلى طريقة تفكير دون قيود، وأن نحدد ما هو موجود في حياتنا، كنت أتعامل مع بعض التحديات الأساسية، وكان يتوجب عليّ أن أتخيل كيف يمكن أن أثبت نفسي داخل الطائرة، وحينما نظرت في أرض الطائرة وقع نظري على حذائي، وذكرني ذلك بالمرة الأولى التي أربط فيها حذائي".

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واستعرضت جيسيكا كوكس أمام الحضور كيف تغلبت على إعاقتها لربط حذائها أمام حضور افتتاح منتدى شباب العالم، وسط تصفيق حاد من الحضور.

وقالت جيسيكا: تعلمت في اليوم الأول من التدريب على الطيران، أنه لا يمكن لقدمي أن يصل إلى حزام الأمان، وغيرت مكاني وقمت بتخفيف الأشرطة، وبعد 40 دقيقة وإرشادات المدرب تحقق ذلك".

كانت جيسيكا بحاجة إلى العثور على الطائرة المناسبة التي تتوافق مع قدراتها، وفي 2008، أصبحت كوكس مجازة في قيادة طائرة إيركوب الرياضية الخفيفة من قِبل إدارة الطيران الفيدرالية.

نصيحة للشباب

ووجهت جيسيكا نصيحة للشباب: يجب أن نفكر خارج الإطار، وأن تتخصلوا من القيود التي تبقيكم في الخلف، كانت هناك 3 طائرات، وبعد مرور 3 أعوام، قال لي مدربي إنه بإمكاني أن أقود الطائرة بمفردي، وقمت بقيادة الطائرة على المدرج حتى النهاية، وكانت أصابع يدي اليمنى واليسرى تمسكان بعصا التحكم، وحينما وصلت إلى هذا المكان تيقنت أنه يمكن لأحد أن يحقق أحلامه "لا تجعلوا أي شيء يقيدكم، فلتخرجوا وتبهروا العالم".

يشارك في المنتدى أكثر من 7 آلاف شخص من 197 دولة، ويعقد على مدار 4 أيام، ويناقش موضوعات الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

