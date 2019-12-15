أخبار مصر | "أمطار وسيول وحبس عناصر إجرامية".. 5 أحداث فاتتك وأنت نائم

فيما أعلنت السلطات الأمنية في مطار الكويت، أنها تمكنت من ضبط أحد كوادر تنظيم جماعة الإخوان، يدعى «إسلام.ع»، بعد عملية رصد ومراقبة ومتابعة، حيث كان قادمًا من تركيا، وذلك لعلاقته بخلية «الإخوان» التي ضبطتها الكويت في منتصف يوليو الماضي.



وأكدت صحيفة الراي الكويتية أن المضبوط طبيب أسنان يعمل في الكويت بعدما كان يعمل سابقًا في مستشفى سوهاج، وهو على علاقة بأعضاء الخلية الذين ضبطتهم الكويت وحققت معهم ثم رحلتهم إلى مصر بموجب اتفاق أمني بين البلدين.



وأشارت الصحيفة أن تم ترحيل المتهم إلى القاهرة أمس السبت.

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سلاح الجو التشيلى: مصرع 38 شخص فى تحطم الطائرة العسكرية

وكشف سلاح الجو التشيلي أن الطائرة العسكرية التي تحطّمت، الاثنين، خلال رحلة بين جنوب البلاد والقطب الجنوبي وأسفر سقوطها عن مصرع 38 شخصا كانوا على متنها، كانت قد تعرّضت قبل 3 سنوات لحادث خلال قيامها بالرحلة نفسها. وكشف سلاح الجو التشيلي أن الطائرة العسكرية التي تحطّمت، الاثنين، خلال رحلة بين جنوب البلاد والقطب الجنوبي وأسفر سقوطها عن مصرع 38 شخصا كانوا على متنها، كانت قد تعرّضت قبل 3 سنوات لحادث خلال قيامها بالرحلة نفسها. وبعد فقدان أثر طائرة النقل، وهي من طراز هيركوليز سي-130، إثر إقلاعها من مطار بونتا أريناس في جنوب تشيلي، بثّت وسائل الإعلام المحلية مشاهد تعود إلى أبريل من عام 2016 تظهر انتشار أجهزة الطوارئ، لا سيّما عناصر الإطفاء وسيارات الإسعاف على المدرج.



حبس أربع عناصر اجرامية بتهمة تجارة مخدر الهيروين

ومن ناحية أخرى، كشفت النيابة العامة، عن حبس 4 عناصر إجرامية 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بإدارة أوكار تجارة مخدر الهيروين بمنطقة السحر والجمال.



وكان قطاع الأمن العام، قد نظم حملات استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان "منطقة السحر والجمال" أسفرت عن ضبط 4 أشخاص "لاثنين منهم معلومات جنائية" مقيمين بدائرة قسم شرطة ثان الزقازيق؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من مدينة العاشر من رمضان مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامى حال استقلالهم سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى بدائرة قسم شرطة أول العاشر، وبحوزتهم "60 جراما لمخدر الهيروين ومبلغ مالى و5 هواتف محمولة".



قوات الأمن تستدعي طبيب لمعالجة كلب

وأعلنت قوة أمنية عن قيامها باستدعاء طبيب بيطري لمعالجة كلب صدمته سيارة بشرم الشيخ.

وكانت قوات الأمن أثناء بقسم شرطة ثانٍ شرم الشيخ بجنوب سيناء مرورها شاهدت تجمع عدد من المارة (سائحين أجانب ومصريين)، وباستبيان الأمر تبين وجود أحد كلاب الشوارع مصابا ومُلقى على الأرض نتيجة اصطدام إحدى السيارات المارة به. حيث قامت القوة الأمنية بعمل كردون حول الكلب المصاب واستدعاء أحد الأطباء البيطريين للتعامل مع الموقف.