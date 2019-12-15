شكرا لقرائتكم خبر عن «الآثار»: تسجيل أسفار توراة ومجنبات في 13 معبدًا يهوديًا.. وتجهيز 60 قبرًا لحاخامات الإسكندرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد مهران، رئيس الإدارة المركزية للآثار اليهودية في وزارة الآثار، إن مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار وافق على تسجيل وتوثيق 13 سفرًا ومجنبًا (شمعدانات وقناديل إضاءة) في 13 معبدًا يهوديًا بالإسكندرية والمحافظات استنادًا إلى موافقات من اللجنة الدائمة للآثار في جلساتها المتعاقبة بهذا الصدد لإخضاعها لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 91 لسنة 2018.

وأوضح «مهران»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، أنه تمت الموافقة على التوثيق بشأن حوالي 13 قطعة من المقتنيات و«المجنبات» والتي تضم الشمعدانات والنجف والأسفار اليهودية في المعابد وذلك لأول مرة، حيث جرى تقديم قائمة بـ500 قطعة من 13 معبدًا يهوديًا بينها معبد ياهو هانبى في الإسكندرية والتي تم حصرها بواسطة لجان علمية وفنية متخصصة.

وأشار إلى أن مجلس الإدارة وافق فقط على القطع المختارة وفق شروط وضوابط من بينها مرور أكثر من 100 عام عليها وأن تحظى بتاريخ ثابت ومحدد فيما أوصى بحفظ القطع المتبقية وعددها حوالى 487 قطعة لإعدادها للدراسة والبحث العلمى وذلك من بين نحو 6 آلاف قطعة مجنبات تم فحصها بشكل علمى من قبل لجان ضمت أساتذة أكاديميين متخصصين في الآثار وخبراء من الوزارة.

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وفي سياق متصل، قال «مهران» إن الإدارة المركزية في انتظار موافقة مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار لتوثيق 60 شاهد قبر من مقابر مهمة ليهود وحاخامات الإسكندرية في 3 مقابر رئيسية، هي مقابر الشاطبى 1 و2 والأزاريطة والتى تقع على مساحة 15 فدانا ويبلغ عمرها نحو 170 عاماً خاصة وان اللجنة الدائمة وافقت على التوثيق لكن يبقى مجلس الادارة ليكون هناك خطوة وحيدة وهى استصدار قرار من وزير الآثار ومن ثم قرار رئيس مجلس الوزراء بالتسجيل النهائى.

وأشار إلى أنه تم رفع تقرير لقطاع الاثار الإسلامية والقبطية واليهودية متضمنًُا 60 شاهد قبر تمهيدًا لرفعه لمجلس الادارة فيما تم اخضاع المقابر الثلاثة للآثار بعد توثيقها من قبل لجان ميدانية برئاسته حيث اختارت القطع نظرًا لمجموعة من الضوابط من بينها ان تكون ذات نحت فريد في التصميم وتخص عائلات وحاخامات يهودية مهمة مثل عائلات يعقوب منشا وساويرس.

وتابع: «جرى إعداد ملفات شاملة بكل الشواهد والتراكيب النادرة والمتفردة في نوعها بمقابر اليهود والحاخامات لتحديد المقابر النادرة على مستوى الجمهورية لتسجيلها تسجيلاً دقيقاً بشكل رسمي في عداد وزارة الآثار حيث روعى ألا يكون للقطع المختارة مثيلا بين المقابر المماثلة في مصر وأن يتم اختيار المقابر المتفردة والنادرة والتى تضم تراكيب معينة وتخص المشاهير من اليهود والحاخامات، كما تم توثيق كل قبر بشخصه وتصوير المقبرة من جميع الجهات الأربعة وتحديد تاريخها وترجمة الكتابات المدونة عليها وتحديد بيانات المتوفى هل من أعيان اليهود أو العامة أو الأثرياء أو من الأحبار أو الحاخامات أو من التجار وكذا الرسومات ووقت الدفن وهل يوجد علامة داوود على القبر أم لا، فضلاً عن وصف الشاهد بما يحيط به سواء كان يوجد أسدان على الباب الرئيسى له أو نافورة.

وأكد أن المقابر الثلاث تضم عشرات الآلاف من الشواهد، وأن إحدى المقابر تضم وحدها 20 ألف شاهد قبر ويوجد مقبرة تتميز بمظهر جمالى وزخارف وبها أحواش كاملة البناء تشبه «المعابد الصغيرة وأن معظم التراكيب في مقابر الشاطبى 1 تستحق التسجيل كونها على شكل معابد وفيلات لأشهر 60 عائلة يهودية بينها يعقوب منشا الذي بنى معبد منشا في منطقة المنشية وعائلة ساويرس، كما تم رفع التراكيب المختارة هندسيًا ومعماريًا ونقل الكتابات العبرية».