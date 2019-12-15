شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: «عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي إن الارهاب يحتاج لجهد دولي، مضيفًا في مداخلة على هامش مشاركته في جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين» بمنتدى شباب العالم، الأحد: «على الجميع التكاتف لدعم الدول التي تواجه الإرهاب، ومن الضروري على جانب آخر أن يكون لنا موقف حاسم ضد الدول التي تدعم الإرهاب».

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وشدد السيسي على ضرورة تطوير الأمم المتحدة لمواجهة التحديات الدولية، وخاصة بعد الأحداث الجارية.

وقال السيسي: «هناك مَثَل سمعته من أشقائنا في أفريقيا يقول إنه (عندما تتصارع الأفيال لا تسأل عن العشب والأشجار الصغيرة)، وهنا أقصد أنه عندما تتصارع الدول الكبري فإن الدول الصغيرة هي من تدفع الثمن».

وتابع: «مصر كانت ستكون أكثر دماراً من الدول التي نتحدث عنها، لأن عددنا أكبر، وكان علينا إما مواجهة الإرهاب أو البناء والتنمية، ولكن قررنا السير في الطريقين معاً».