شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يشكل لجانًا فنية لمتابعة بيع التقاوي بالمحافظات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور عزالدين أبوستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تشكيل لجان لمراجعة ومتابعة إيرادات بيع التقاوي بجميع المحافظات، وتمت إحالة المخالفات إلى الجهات الرقابية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وتشكيل لجان للمرور ومتابعة حقول الإنتاج ومنافذ التوزيع ومحطات الإعداد والغربلة بصفة مستمرة.

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات الزراعية، «إنه تم تحديث خمسة خطوط إعداد تقاوي بالمحطات بتركيب موازين تعبئة أوتوماتيكية، ما يؤدي إلى عدم التلاعب في أوزان العبوات، والتعاون مع المركز العربي لدراسة المناطق الجافة والأراضي القاحلة (الاكساد) في مجال إنتاج هجن الذرة الرفيعة للحبوب عالية الإنتاج على مستوي الوطن العربي، والتعاون مع مشروع المزارع الإفريقية المشتركة لنشر التقاوي المصرية المنتقاة عالية الإنتاجية التي تنتجها الإدارة في الدول الإفريقية».

وأضاف الشناوي أنه تمت دراسة إنتاج تقاوي البطاطس عن طريق الـ Mini Tubers لإنتاج التقاوي المعتمدة الخالية من المسببات المرضية بالتعاون مع الشركة الكندية المصرية للإنتاج النباتي وجمعية فلاحة البساتين المصرية، مشيراً إلى أنه يجري دراسة استيراد تقاوي هجن الخضر بالتعاون مع الهيئة الزراعية المصرية لتوفيرها للمزارعين بالأسعار المناسبة التي تحافظ توازن السوق.

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وأوضح رئيس قطاع الخدمات الزراعية أنه تم إعداد دراسة جدوى لإنشاء مصنع إنتاج عبوات لتعبئة التقاوي بمحطة إزالة الزغب بمحافظة كفر الشيخ، ومحطة سوهاج، وذلك لتوفير التكاليف الناتجة من شراء العبوات مما يؤدي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج، والاستفادة من المساحة التخزينية الزائدة بثلاجة حفظ التقاوي بمحطة غربلة قويسنا بمحافظ المنوفية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتأجيرها لشركات القطاع الخاص المنتجة للتقاوي والمتوقع منها توفير مبلغ 2.5 مليون جنيه سنوياً وتقليل تكاليف التشغيل.

ومن جانبه، قال الدكتور حاتم إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي، إنه تم عمل الصيانة الأولي لثلاجة حفظ التقاوي بمحطة إعداد التقاوي بقويسنا من خلال الاستعانة بأستاذ بكلية الهندسة قسم التبريد والتكييف، للوقوف على سلبيات وإيجابيات الثلاجة وإعداد تقرير بذلك، وجار عمل عقد صيانة دوري للاستفادة منها في حفظ التقاوي الخاصة بالإدارة وإمكانية تخزين تقاوي الشركات الخاصة، وخاصة البطاطس، مما يؤدي إلى زيادة موارد الإدارة.

وأضاف حاتم إبراهيم، في تصريحات صحفية الأحد، إنه تم توفير سيارات نقل حمولة 25 طنًا للإدارة المركزية لإنتاج التقاوي لاستخدامها في نقل التقاوي بين المحافظات ومحطات الغربلة، ما أدي إلى توفير حوالي 60% من تكاليف النقل التي كانت تتم من خلال متعهدي نقل بالمحافظات، ما كان يكبد الإدارة مبالغ طائلة، بالإضافة إلى موافقة معالي الوزير لشراء أربع سيارات أخرى.

وأوضح رئيس الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي أنه تم التوسع في إنتاج تقاوي البرسيم المصري لسد حاجة السوق المحلية وتصدير الفائض منها إلى دول شرق آسيا والمغرب العربي والإمارات، مما يساهم في توفير احتياجات الدولة من العملات الأجنبية.