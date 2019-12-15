شكرا لقرائتكم خبر عن بعد العثور على «أبوالهول الصغير».. البعثة الأثرية تواصل المسح والتنقيب بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواصل البعثة الأثرية المصرية أعمال المسح والتنقيب الأثري لمعرفة سبب وجود التمثال الملكي الصغير على هيئة أبو الهول بجبانة آثار تونا الجبل في مركز ملوي بمحافظة المنيا.

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والتمثال الذي عثرت عليه البعثة برئاسة سيد عبدالمالك عبدالحميد، كبير مفتشي آثار ملوى، مصنوع من الحجر الجيري، يبلغ ارتفاعه بالقاعدة 35 سم وعرضه 55 سم، ذو ملامح وتفاصيل الوجه واضحة وجميلة، مما يعكس مدى مهارة الفنان المصري القديم.

يذكر أنه في هذه المنطقة الأثرية المليئة بالأسرار، ففي خلال الثلاثة أعوام السابقة تم العثور بمنطقة تونا الجبل على وادي للمومياوات ومجموعة كبيرة من مقابر وآبار للدفن ضمت العديد من التوابيت الحجرية والخشبية التي عثر بداخلها على مومياوات في حالة جيدة من الحفظ.

كما عثرت البعثة على مجموعات من التمائم لمعبود «باستت» مصنوعة من الفيانس الأزرق على شكل قطط وأوستراكات من الفخار وأواني فخارية مختلفة الأشكال والأحجام وقنينة من الألباستر، وقد جرى تسليم ما تم اكتشافه للآثار.