شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي: الإرهاب صناعة شيطانية.. ومنتدى شباب العالم يهدف للاستماع لبعضنا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن الهدف من منتدى شباب العالم هو الاستماع لبعضنا البعض، والاستماع للتنوع في الفكر والتناول للموضوع الواحد.

وأضاف الرئيس، في مداخلة له على هامش مشاركته في جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين»، الأحد، أن الإرهاب صناعة شيطانية، ودائماً يتم ابتكار أدوات جديدة لاستخدامه، موضحًا: «في مصر بدأ الإرهاب منذ سنوات كثيرة.. مصر بها أمثلة كبيرة على استخدام الإرهاب في عدم استقرارها مثل القيام بعملية إرهابية أو عملتين، فتؤثر بشكل مباشر على السياحة لسنوات».