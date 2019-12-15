شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة يفتتح ملتقى التوظيف بالبحيرة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
يفتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ملتقى التوظيف في مجمع دمنهور الثقافى، ويوفر الملتقى أكثر من 8500 فرصة عمل بالقطاع الخاص للشباب من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة وبدون مؤهلات وذلك في مجالات المهن الحرة والسائقين والعمالة الزراعية والأمن والحراسة.
ووجه اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بتوفير أتوبيسات نقل عام مجانية لنقل الشباب من عدد 8 قرى يتم تنفيذ مبادرة «حياة كريمة» بها الراغبين في الحصول على فرصة عمل إلى ملتقى التوظيف الثالث للشباب للتقديم على الوظائف المعلن عنها.
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