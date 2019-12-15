شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها غدا وانحسار فرص سقوط الأمطار والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوقع خبراء الأرصاد الجوية، غدا الاثنين، أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها وتهدأ الرياح وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء، ليسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد دافئ على جنوب الصعيد نهارًا بارد ليلاً، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، والرياح معتدلة أغلبها شمالية شرقية تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر.

وتكون حالة كل من البحر المتوسط والبحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية على البحر المتوسط شمالية شرقية وعلي الأحمر شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة الصغرى والعظمى فتكون القاهرة «12- 20»، إسكندرية «12- 22»، قنا «11- 22»، الأقصر «10– 22»، أسوان «12– 22».