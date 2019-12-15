شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية: أحداث 2011 تسببت في زعزعة السلم والأمن الدوليين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التحديات التي تولدت عن أحداث 2011، وما بعدها كان له تأثير في زعزعة السلم والأمن الدوليين في المنطقة العربية.
وأضاف شكري، خلال جلسة «التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين»، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد، أن التغيير الذي تم بشكل غير منظم أدى إلى إخفاق الدولة الوطنية في تحقيق الأمن الداخلي وتحقيق الأمن للمواطنين.
وتابع وزير الخارجية: «ما نشهده من توسع هذه الرقعة في سوريا والعراق ودخول ما سمى (داعش)، كان له تأثير اقتصادي واجتماعي وسياسي لم يؤثر فقط على المنطقة العربية».
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