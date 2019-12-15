شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مفاجأة.. أبو الغيط بمنتدى الشباب: ما حدث فى 2011 لا يمكن أن نسميه "ربيع عربى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قاطع أحمد أبو الغيط الأمين العام للجامعة العربية، الإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين"، ضمن فعاليات منتدى شباب العالم بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى، بعد حديثه عن ثورات الربيع العربى. Advertisements وقال "أبو الغيط" خلال جلسة منتدى الشباب: "ما حدث فى 2011 لا يمكن أن يسمى بالربيع.. بعد إذن سيادة الرئيس أنى قاطعته.. موت 500 ألف سورى.. وطرد من 4 لـ 5 ملايين سورى من بلادهم.. ونزوح 6 مليون سورى داخليا فى سوريا.. وهدم دولة مثل ليبيا.. وتأثيرات رهيبة على المدن العراقية والسورية والليبية.. وعودة الكوليرا وشلل الأطفال إلى اليمن.. هذا ليس بالربيع.. وأنا مستعد أنى أقول هذا الكلام".

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