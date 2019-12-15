أبو الغيط: التنافس الحاد بين القوى العظمى يهدد التطورات الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هناك عناصر ضاغطة على الوضع الدولى بصفة عامة، وبها العديد من المشاكل.

وتابع خلال كلمته التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين فى جلسة بمنتدى شباب العالم بمقر شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى: الوضع فى غرب أسيا وشرق البحر المتوسط، وبالتحديد فى مضيق هرمز وباب المندب، فى حالة غير مستقرة وفى أى لحظة ممكن أن يتحول إلى مواجهات مسلحة، مضيفا أن عودة التنافس الحاد بين القوى العظمى، يهدد التطورات الاقتصادية على المستوى الدولى.

وأضاف: يمكن لأى شاب أن يخترق أى مؤسسة حكومية، ويعمل على هدم مؤسسات الدول، لافتا إلى أن الحرب المعلوماتية التى تعد من أخطر العناصر الضاغطة على الوضع الدولى، وعلى سبيل المثال، يخرج شخص يقول إن تطعيم شلل الأطفال يوجد به سرطان ويمتنع الشعب عن التطعيم، ويصاب الأطفال بالشلل نتيجة تصريح مزيف لا أساس له من الصحة.