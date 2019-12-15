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شكرا لقرائتكم خبر عن إصدار خاص بالإنجليزية عن أزمة سد النهضة فى أروقة منتدى شباب العالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
الإصدار الذى أعده الدكتور أحمد أمل، والدكتور خالد حنفى، يضم 8 فصول إضافة إلى المقدمة، ويتحدث الفصل الأول عن علاقة مصر وإثيوبيا بين الإيمان بها، والعناد، أما الفصل الثانى فيتحدث عن خلاف الرؤى فى ملف سد النهضة، أما الفصل الثالث فيتحدث عن الخلاف حول ملف نهر النيل بشكل عام.
ويتكون الإصدار من 33 صفحة، وبها العديد من الصور التى تشرح كافة حلقات التفاوض التى تمت حول الملف، وكذلك عدد من الخرائط والرسومات التى توضح كافة التفاصيل حول الملف.
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