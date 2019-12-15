شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى بمنتدى الشباب: الإرهاب صناعة شيطانية لمنع تقدم الإنسان والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن الهدف من إقامة منتدى شباب العالم، هو الحوار والتنوع الفكرى للموضوع الواحد.
وأضاف الرئيس السيسى، خلال مداخلته فى جلسة "التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين" ضمن فعاليات منتدى الشباب، أن الإرهاب صناعة شيطانية تستخدم أدواتها فى الإنسان وتقدمه، موضحا أن الجريمة المنظمة تدخل تحت ساتر الإرهاب.
وأوضح الرئيس السيسى، أن الإرهاب أصبح غطاء لكثير من الأهداف للدول التى ترغب فى تحقيقها، مشددا على أن أخطر ما فى الإرهاب هو استخدام الفكر والعقيدة لتحقيق أهداف ومصالح سياسية.
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