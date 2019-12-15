شكرا لقرائتكم خبر عن أمين البحوث الإسلامية: وثيقة الأخوة ساهمت فى نشر الفهم الصحيح للأديان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عياد بمنتدى تكريم الأديان من ‏منظور وثيقة الأخوة الإنسانية بمدينة تورينو الإيطالية، حيث ألقى كلمة الأزهر نيابة عن ‏فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر‎.‎

وقال الأمين العام خلال كلمته، إننا بحاجة إلى مثل هذا الملتقى الذى يعرض لمكانة ‏الأديان ضمن وثيقة الأخوة الإنسانية، لأنها تتعلق بالأديان وقدسيتها وموقفها خصوصًا ‏وأن الأديان تدور محاورها بشكل عام حول علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الإنسان بنفسه ‏وعلاقته ببنى جنسه وعلاقته ببقية المخلوقات، وهو أمر لا شك أنه مهم؛ لأن هذه ‏العلاقات متى ضُبطت بضوابط دينية واقترنت بنتائج إيجابية فى الدنيا والآخرة كان ذلك ‏أدعى للإقدام عليها والتمسك بها والعمل لأجلها‎.‎

أضاف عيّاد أن الأهمية لا تتوقف عند هذا الحد بل تتجاوزه عندما تصدر هذه الوثيقة من ‏خلال رمزين من رموز الأديان فى العالم: فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب - شيخ ‏الأزهر، وقداسة البابا فرانسيس - بابا الفاتيكان، فهذا يؤكد على أهمية هذه الوثيقة لأنها ‏تكشف عن نظرية الأديان للأمور بشكل صحيح وهو ما يدفع إلى احترامها وتقديرها حق ‏تقديرها‎.‎

أشار الأمين العام إلى أن الدين فى عرف العلماء والمتخصصين هو الشعور بواجباتنا نحو ‏الخالق، والشعور بواجباتنا نحو المخلوق، ونحو النفس، أو هو: وضع إلهى سائق لذوى ‏العقول السليمة يهدف إلى تحقيق خيرى الدنيا والآخرة، وبالنظر إلى هذا المفهوم يتأكد ‏لدينا أهمية الدين ودوره للحياة، الأمر الذى يدفع إلى احترام قدسيته ومراعاة خصوصية ‏مصادره وطبيعة تعاليمه‎.‎

أكد عيّاد أن وثيقة الأخوة الإنسانية جاءت ضمن لقاءات متعددة، حيث خرجت مشتملة ‏على جملة من البنود المهمة والتى عند مراعاتها تكون المحافظة على تقدير الأديان، وعند ‏الخروج عليها وازدرائها يكون التحقير والتطاول على كرامة الإنسان، حيث تُعد هذه ‏الوثيقة جزء من جهود الأزهر الشريف فى تجديد الخطاب الديني‎.‎

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‎ ‎كما أوضح الأمين العام أن الوثيقَة تقوم على تصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التى أدَّت ‏إلى الإرهاب والعنف وعدم الاندماج الإيجابى فى بعض المجتمعات، حيث تعمل على ‏القضاء على الطائفية والعنصرية والكراهية، ونشر المحبة والمودة بين البشر، ونشر قيم ‏التسامح والسلام، والقضاء على العنف والتطرف، واعتماد الحوار والتفاهم، والسعى إلى ‏تحقيق الحياة الكريمة لكل إنسان‎.‎

وختم عيّاد بالتأكيد على مدى إسهام "وثيقة الأخوة الإنسانية" فى نشر الفهم الصحيح ‏للأديان ودعم أواصر السلام العالمى وتحقيق العيش المشترك والاندماج الحقيقى ‏والإيجابى بين مختلف الشعوبِ، والإسهام فى حل الأزمات التى يعشيها العالم، وتحقيق ‏المساواة بين البشر جميعا.‏