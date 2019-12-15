شكرا لقرائتكم خبر عن الخشت: منح الاستاذ الشاغل للوظيفة 10 سنوات الربط المالى لنائب رئيس الجامعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن موافقة مجلس الجامعة على مقترحه بمنح الأستاذ العامل الذى مضى على شغله للوظيفة مدة 10 سنوات، الربط المالى لنائب رئيس الجامعة.

وذكر بيان للجامعة اليوم، أن الخشت كان قد اتخذ خلال العامين الماضيين قرارات من شأنها تخفيف الأعباء عن أعضاء هيئة التدريس منها إلغاء جميع الرسوم السابقة التى كانت مفروضة فى شكل تبرعات إجبارية على أعضاء هيئة التدريس بالجامعة الذين يقومون بالإعارات أو الإجازات أو مرافقة الزوج أو الزوجة.

وأضاف البيان أنه تم تحقيق مكتسبات جديدة لأعضاء هيئة التدريس مثل المضاعفة عشر مرات لمكافآت الإشراف والتحكيم لرسائل الماجستير والدكتوراه بالجامعة، ومضاعفة مكافآت النشر الدولي بنسبة 100%، ودعم صندوق الرعاية الطبية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين بالجامعة بمبلغ 60 مليون جنيه من الموارد الذاتية للجامعة، ودعم الأدوية والعلاج ب 50 مليون جنيه من الموارد الذاتية، وعدم تحميل أعضاء هيئة التدريس المشتركين بصندوق الزمالة أى غرامات تأخير أو فوائد سواء حاليًا أو مستقبلًا عند صرف المكافأة المستحقة، وتخفيض رسوم الدراسة والخدمات التى تقدمها الجامعة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين وابنائهم، وفى حالة تعثر العضو يحصل على الإعفاء الكامل لدراسة ابنائه.