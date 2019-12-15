محافظ البحيرة يستقبل سعفان لتوقيع 36 اتفاقية وافتتاح ملتقى تشغيل يوفر 8500 فرصة عمل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبل اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بمكتبه بمقر ديوان عام المحافظة محمد سعفان وزير القوى العاملة لتوقيع 36 اتفاقية عمل جماعية بمنح علاوة خاصة لـ 6556 ، وافتتاح ملتقى تشغيل يوفر 8500 فرصة عمل وفرتها 73 شركة قطاع خاص. كما يقوم الوزير والمحافظ بتسليم 1077 شهادة "أمان" للعمالة غير المنتظمة بـ 66 شركة، فضلا عن تسليم عددا من عقود العمل لذوي الاحتياجات الخاصة وذلك بحضور السيد إبراهيم الخطيب وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة بالمحافظة. Advertisements ويقومان بتوزيع منتجات مركز التدريب المهني بحوش عيسي التابع لمديرية القوي العاملة بالمحافظة ، من ملابس جاهزة ومفروشات علي الأيتام والأرامل.

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