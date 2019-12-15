شكرا لقرائتكم خبر عن أبوالغيط: «العالم سيدفع الثمن غاليًا لعدم حل القضية الفلسطينية» والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن الوضع الدولي معقد وبه مشكلات عدة تنذر بعواقب وخيمة.
وأضاف أبوالغيط، في جلسة «التحديات الراهنة للأمن والسلم الدوليين» بمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأحد: "من المشاكل التي تواجه العالم الآن عودة المواجهة بين القوى الكبيرة وخاصة في شرق أسيا، فالمشهد الحالي يهدد بتطورات على المستوى الدولي، ومنها المواجهة التجارية بين أمريكا والصين التي تهدد فكرة العولمة والتجارة الحرة".
وأشار أبوالغيط إلى خطورة الحرب المعلوماتية التي تهدد الأمن الدولي والاستقرار في الدول.
وتطرق أبوالغيط إلى الوضع في فلسطين، وقال: «العالم سيدفع الثمن غاليًا لعدم حل القضية الفلسطينية حتى الآن».
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