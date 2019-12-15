شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة وبرودة تضرب المحافظات.. وحركة الملاحة لم تتأثر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت محافظات الجمهورية، صباح الأحد، موجة من الأمطار المصحوبة ببرودة وغيوم، وانخفاض في درجات الحرارة.

ففي دمياط، شهدت المدن والقرى موجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة ببرودة وغيوم، خاصة في رأس البر وشطا ودمياط الجديدة، وتسبب موجة الطقس السيئ في ارتباك الحركة التجارية داخل مدينة دمياط، وارتفاع معدلات الغياب بالمدارس والمصالح الحكومية، علاوة على غلق بوغاز عزبة البرج أمام حركة الصيد.

وقال ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، إن حركة الملاحة سارت وفق معدلاتها الطبيعية ولم تتأثر بتقلبات الطقس التي تشهدها المحافظة حاليًا.

وفي المنيا، سادت حالة من الطقس المتقلب، معظم قرى ومدن محافظة المنيا، منذ باكر الأحد، وشهدت انخفاضًا في درجة الحرارة، يصاحبه هبوب رياح باردة مع هطول أمطار متقطعة، شهدت المعديات واللنشات النيلية ركود في حركتها نظرًا لشدة الرياح التي أثرت على تحرك المراكب.

وفي شمال سيناء، تعرضت المحافظة لهطول أمطار متوسطة، كما تعرضت مدن المحافظة بالكامل لانخفاض كبير في درجات الحرارة، وإلى موجه من البرودة والصقيع.

وشهدت الطرق الرئيسية والفرعية والدولية بشمال سيناء حذرا شديدا من السائقين وبطء في حركة السير خشية وقوع حوادث، فيما رفعت المحافظة ومجالس المدن ومديرية الخدمات والإدارات المركزية درجة الاستعداد على مستوي كافة القطاعات.

وفي القليوبية، تعرضت مدن وقرى المحافظة في الساعات الأولى من صباح الأحد، لطقس سيىء وسقوط أمطار وتحولت بعض الميادين والشوارع إلى برك طينية بسبب تراكمات المياه بمناطق التجمعات ومطالع الكباري، وتسببت الأمطار في ارتباك حركة المرور على الطرق خصوصًا الطريق الزراعي والدائري مما أدى إلى تكدس السيارات وتجمع المياه في مطالع ومنازل الكباري، وناشدت الإدارة العامة للمرور المواطنين بتوخي الحذر أثناء القيادة وترك مسافات كافية فيما بينهم حفاظا على أرواحهم من وقوع أية حوادث.

Advertisements

وشهدت بعض المدن انقطاعا للكهرباء بسبب الأحوال الجوية وامتنع الأهالي عن الخروج من المنازل بسبب أحوال الطقس المتقلبة والبرودة الشديدة وتأثرت حركة البيع والشراء واضطرت عدد من المحال للإغلاق بسبب قلة حركة الزبائن الذين عزفوا عن الخروج.

وفي الإسكندرية، عاودت موجة من الطقس السيئ، ضرب سواحل الإسكندرية، الأحد، يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح جنوبية غربية وانخفاض شديد في درجات الحرارة، دون تأثير على حركة الملاحة أو المرور.

وتسببت الأمطار الغزيرة في تراكمات محدودة للمياه بشوارع الإسكندرية، خاصة المناطق الشعبية التي تعاني من مشكلات في شبكة الصرف الصحي أو أسفلت الشوارع.

من جانبه، قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، إن حركة الملاحة البحرية ورسو السفن وتداول الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة تجري بصورة طبيعية حتى الآن، وأن الرصدة الجومائية أكدت أن ارتفاع الأمواج وسرعة الرياح ما زالت في المعدلات الطبيعية.

وفي القليوبية، شهدت المحافظة، الأحد، هطول أمطار غزيرة على جميع الأنحاء، مما تسبب في غرق الشوارع الرئيسية والجانبية والأماكن المنخفضة بمياه الأمطار، ووجه الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، للوحدات المحلية بسرعة شفط مياه الأمطار من الشوارع.

وعلى الصعيد نفسه، شهدت مدارس المحافظة نسبة مرتفعة من غياب التلاميذ بسبب برودة الجو والأمطار، فيما شدد على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، على ضرورة إحصاء الغياب بالفصول والتشديد على الطلاب بالإلتزام بالحضور حتى بداية امتحانات نصف العام.

وفي السويس، شهدت المحافظة سقوط أمطار غزيرة على معظم المناطق بعد تلبد السماء بالغيوم، صباح الأحد، حتى أن حل الظلام الذي يشبه بداية الغروب لدقائق معدودة الساعة السابعة صباحًا في منطقة الأدبية طريق السخنة.

فيما لم تؤثر حالة الجو على موانئ البحر الأحمر التي تسير بشكل منتظم.