شكرا لقرائتكم خبر عن توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب سوء الأحوال الجوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بسبب برودة الجو والأمطار الغزيرة، توقفت حركة الصيد ببحيرة المنزلة وعزف جموع من الصيادين عن الخروج للصيد، حيث يعتمد عدد كبير من الصيادين على النزول في مياه البحيرة للصيد، وهو ما تعذر مع برودة الجو الشديدة، بينما أعلن المهندس علاء الحديدي، مدير مزرعة المنزلة السمكية الحكومي عن استمرار الصيد بالمزرعة والتي تقع ضمن نطاق مركز المنزلة.

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وقال «الحديدي»، في تصريحات صحفية، إنه تم، اليوم الأحد، صيد الأسماك بأحد أحواض المزرعة الإنتاجية وكان الإنتاج جيدا بفضل الله وجهود العاملين بها.

وأضاف: «رغم الظروف الجوية وهطول الأمطار إلا أن عملنا في المزرعة استمر والإنتاج وفير، فنحن نبدأ عملنا في الصيد من الفجر ولا ننتهي من العمل إلا باكتمال صيد الحوض بالكامل والذي يقع على مساحة فدان».

توقف حركة الصيد ببحيرة المنزلة بسبب سوء الأحوال الجوية

يذكر أن المزرعة مساحتها تزيد على 1020 فدانا داخل البحيرة، وهي عبارة عن «مجمع سمكي» به مزرعة سمكية ومصنع أعلاف، مفرخ سمكي، ومركز تدريب، وتم تقسيمها إلى أحواض مساحة الحوض تتراوح من فدان إلى 12 فدانا حسب نوع المزرعة سواء الكثيفة أو العادية، وتعد واحدة من كبرى المزارع التابعة لهيئة الثروة السمكية في مصر وتنتج كميات كبيرة من مختلف أنواع الأسماك، والهيئة تحدد السعر في المزاد حسب التكلفة الفعلية للأسماك ونصطاد بعمالة موسمية.