شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الإسكان: بدء صب الخرسانة العادية لـ512 وحدة «إسكان متميز» بالفشن الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، البدء في تنفيذ أعمال الخرسانة العادية لـ512 وحدة (32 عمارة) إسكان متميز (أرضي+ ٣ أدوار متكررة) بمدينة الفشن الجديدة.

وقال المهندس محمد أحمد الدكروري، رئيس جهاز تنمية مدينتي ملوي والفشن الجديدتين، إنه تم التنبيه على جميع الشركات العاملة بزيادة معدلات التنفيذ ليتم الانتهاء من المشروع في المواعيد المحددة، وبكفاءة وجودة عالية، مشيراً إلى أنه تم تخصيص موقعين مقابل الانتفاع، لتشغيل محطتى خلط خرسانة مركزية بالمدينة جار تجهيزهما.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 60% من أعمال الفرمة للطرق بالمرحلة العاجلة، ضمن المرحلة الأولى من مدينة الفشن، وكذا الانتهاء من مرحلة الحفر والإحلال واعتماد الرسومات للعمارات الجاري تنفيذها.

بدء صب الخرسانة بالفشن الجديدة

بدء صب الخرسانة بالفشن الجديدة

بدء صب الخرسانة بالفشن الجديدة

بدء صب الخرسانة بالفشن الجديدة