الأرصاد: درجات الحرارة تعود لمعدلاتها الطبيعية غدا.. وانحسار الأمطار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن تعود درجات الحرارة لمعدلاتها الطبيعية وتنحسر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال سيناء.
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 12 ، والإسكندرية العظمى 22 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 11 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 10 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 11 درجة، وأسوان العظمى 22 درجة والصغرى 12 درجة.
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