شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة طائرة لمطار سيدنى بعد إقلاعها بسبب مشكلة هيدروليكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتخذ طاقم طائرة أقلعت من مطار سيدنى اليوم الأحد قرارا بإعادة الطائرة إلى المطار، بعد إقلاعها بفترة وجيزة وإخلاء جميع الركاب والطاقم منها بسبب حدوث مشكلة هيدروليكية وفق ما تم نشره بموقع " العربية . نت "

تم إخلاء ركاب طائرة من خلال مخارج الطوارئ في مطار سيدني في أستراليا، اليوم الأحد، بعد أن اضطرت الطائرة للعودة للمكان الذي أقلعت منه.

وقالت الشركة في بيان إن الطائرة التي كانت متجهة إلى بيرث عادت إلى سيدني بعد فترة وجيزة من إقلاعها، بسبب مشكلة هيدروليكية، وأوضح البيان أنه "فور عودتها اتخذ قائد الطائرة قراراً بإخلائها كإجراء وقائي وتم فتح 3 مخارج الطوارئ، وأن مهندسين يقومون بفحص الطائرة وهي من طراز "إيرباص 330-200" ويمكنها حمل ما يصل إلى 271 راكباً.

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وقالت هيئة الإذاعة الأسترالية "إيه.بي.سي" إن دخانا بدأ يملأ قمرة القيادة لدى هبوط الطائرة على المدرج، ونقلت الهيئة عن الراكب ديلون باركر قوله: "كنا على المدرج في انتظار أن يتم سحب الطائرة وبدأنا نشم رائحة حريق".

وصرحت متحدثة باسم الشركة أنه ربما تكون شبكة تبريد الهواء ضخت بعضا من السائل الهيدروليكي ولم أسمع أي إشارة لوجود دخان، وأضافت ربما كان يبدو مثل الدخان ولكنه كان ضبابا من النظام الهيدروليكي.