شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسات منتدى شباب العالم بشرم الشيخ بحضور الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت منذ قليل، جلسات منتدى شباب العالم المنعقد بمدينة شرم الشيخ بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد وصل إلى مقر انعقاد منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ لحضور جلسات المنتدى.

ويتوافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.

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المنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر، بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.

وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.