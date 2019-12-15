شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد جلسات منتدى شباب العالم فى شرم الشيخ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل منذ قليل، الرئيس عبد الفتاح السيسى، إلى مقر منتدى شباب العالم المنعقد بشرم الشيخ لحضور جلسات المنتدى.
توافد المشاركون بمنتدى شباب العالم على القاعة الرئيسية للمؤتمر الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ فى الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويحمل المشاركون أعلام بلادهم من كافة أنحاء العالم.
المنتدى هو حدث سنوى يعقد فى مصر بهدف الجمع بين الشباب من جميع أنحاء العالم، وعقد لأول مرة فى 2017 شارك به أكثر من 3200 من الحاضرين من 113 دولة.
وفى عام دورة 2018 وصل عدد المشاركين إلى 5000 من 169 دولة وأصبح المنتدى حدثًا سنويًا بعد توصية بذلك عند انعقاده لأول مرة منذ ثلاث سنوات.
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