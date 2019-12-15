شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرى يوجه بالتأكيد على صيانة الترع والمصارف استعدادا للأمطار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل وإدارة المياه اجتماعها الدورى برئاسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والرى، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك لمتابعة الموقف المائى وتحديد الاحتياجات المائية للموسم الشتوى وما تطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفى بأغراض الاستخدامات المختلفة.

وبحثت اللجنة الاجراءات المتبعة للتعامل مع موسم السيول والاستعداد له وكذلك الإجراءات المطلوبة للتعامل مع الموارد المائية والاستفادة منها بالشكل الامثل .

وقال عبد العاطى، إنه تم استعراض الاجراءات المتخذة للتعامل مع السيول ومياه الأمطار وتم التأكيد على ضرورة المرور والمتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف وعمل الصيانة اللازمة لكافة المحطات والعمل على تخفيض المناسيب بالمجارى المائية.

وأضاف وزير الرى، أنه تم الوقوف على الإجراءات التى تم اتخاذها للتعامل مع الأمطار خلال الأيام الماضية ، حيث وجه بضرورة المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة المجارى المائية.