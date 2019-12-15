شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى يستعرض تقرير حول أنشطة معهد المعايرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تقريرا مقدما من الدكتور محمد على توفيق القائم بأعمال رئيس المعهد القومى للمعايرة حول عدد من أنشطة المعهد.

وأشار التقرير بحسب بيان صادر عن وزارة التعليم العالى اليوم الأحد ، إلى أنه فى ظل العلاقات بين حكومتى مصر والصين، فقد عُقد اجتماع بين قيادات المعهد القومى للمعايرة ووفد يمثل خبراء من هيئة شنغهاى للتحكم فى الأسواق ومعهد تكنولوجيا القياسات والاختبارات بشنغهاى؛ بهدف التعرف على أنشطة وخدمات وأوجه التعاون المحتملة مع المعهد، بحضور ممثلين عن مصلحة دمغ المصوغات والموازين.

وأوضح التقرير أنه خلال فعاليات الاجتماع تم الاتفاق على إيجاد آليات للتعاون فى مشاريع بحثية مشتركة، وتحديد الاهتمامات المشتركة فى بعض المجالات العلمية بالمعهد.

وعلى هامش فعاليات الاجتماع قام الوفد بزيارة ميدانية لبعض معامل المعهد ومنها معمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط، ومعمل المواد المرجعية، ومعمل قياس الإشعاع المؤين.

ناحية أخرى أشار التقرير إلى لقاء الدكتور محمد على توفيق بالدكتورة خديجة ظاهر المطيرى مديرة إدارة مختبر الإنشاءات بقطاع المركز الحكومى للفحوصات وضبط الجودة والأبحاث بوزارة الأشغال العامة بالكويت، وذلك على هامش مشاركتها فى دورة تدريبية بالمعهد برفقة وفد كويتى رفيع المستوى.

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وخلال فعاليات اللقاء تم بحث سبل التعاون المستقبلى بين المعهد ووزارة الأشغال العامة ومختبراتها وقطاعاتها المختلفة بالكويت.

وعلى جانب آخر نظم المعهد بالتعاون مع شركة بولندية ورشة عمل فى مجال مترولوجيا الكتلة بعنوان "حقبة جديدة في مترولوجيا الكتلة وتطبيقاتها التكنولوجية".

وأشار التقرير إلى قيام نخبة من أعضاء هيئة البحوث ومعاونيهم بمعمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط، وممثلين من الشركة بإلقاء عدد من المحاضرات.

وعلى هامش ورشة العمل قام ممثلين الشركة البولندية بزيارة لمعمل مترولوجيا الكتلة والكثافة والضغوط، معربين عن إعجابهم الشديد بإمكانات المعهد والأجهزة الحديثة والمتطورة، فضلا عن الأجهزة التي قام أعضاء هيئة البحوث بالمعمل بتصنيعها أو استحداثها.