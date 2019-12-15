سامح شكري: أحداث 2011 أثرت بشكل بالغ في زعزعة السلم والأمن الدوليين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود مصطفى:

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن التحديات التي تولدت عن 2011، وما بعدها كان لها تأثيرًا في زعزعة السلم والأمن الدوليين.

وأضاف شكري، خلال جلسة "التحديات الراهنة للسلم والأمن الدوليين"، في فعاليات اليوم الأول لمنتدى شباب العالم بشرم الشيخ، التي عقدت صباح الأحد، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن التغيير الذي تم بشكل غير منظم أدى إلى إخفاق الدولة الوطنية في تحقيق الأمن الداخلي، وتحقيق الأمن للمواطنين، متابعًا :"التدخلات الخارجية في كثير من دول المنطقة أدت إلى حالة بالغة من السيولة، أتاحات الفرصة للجماعات الإرهابية للنفاذ إلى الحيز الإقليمي".

وتابع وزير الخارجية، :"مانشهده من توسع هذه الرقعة في سوريا والعراق ودخول ما سمى بالدولة الإسلامية أو داعش، كان له تأثير اقتصادي واجتماعي وسياسي، لم يؤثر فقط على المنطقة العربية".

وأضاف سامح شكري:"دعوة الرئيس السيسي بالأمم المتحدة في 2014 بمحاربة الإرهاب، من خلال تصويب الخطاب الديني، كان لها أثرًا كبيرًا حول ضرورة مكافحة الإرهاب، من خلال التناول الاقتصادي والاجتماعي والعمل على محاصرة هذه التنظيمات والدول التي توفر لها الملاذ الآمن، وتولد عن ذلك تضافر الجهود الدولية، والتأكيد على أن محاربة الإرهاب يجب أن تكون شاملة من كل الدول، وليس دولة بمفردها، ومن هنا جاءت مشاركة مصر في محاربة داعش والقضاء عليه".

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وافتتح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء أمس السبت، فعاليات النسخة الثالثة من منتدى شباب العالم بمدينة شرم الشيخ.

ويعقد المنتدى في الفترة من 14 وحتى 17 ديسمبر، بمشاركة ما يقرب من 7000 مشارك من جميع أنحاء العالم، في 24 جلسة و14 ورشة عمل تقام داخل 9 قاعات في مركز المؤتمرات الدولي.

ويناقش المنتدى موضوعات، الأمن الغذائي، والبيئة والمناخ، وسلسلة الكتل، والذكاء الاصطناعي، والاتحاد من أجل المتوسط، وتمكين المرأة، والفن والسينما.

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